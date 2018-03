Von Kamera gefilmt: Diebespärchen gefasst

Pärchen war auch in anderen Ladendiebstählen verwickelt

Im Zuge der Einvernahmen stellte sich heraus, dass das Pärchen auch in anderen Geschäften in Lienz Ladendiebstähle verübt hatte. Die beiden wurden auf freiem Fuß angezeigt. Dass es sich bei den Ladendieben um Asylwerber handelt, die in Lienz in Betreuung sind, wollte ein Polizeisprecher nicht bestätigen.