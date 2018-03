5 Monate nach Überfall brutalen Räuber gefasst

Brutal hatte im September in Linz ein Quartett einen 24-jährigen Discobesucher zusammengeschlagen und ihm Geldbörse und Mobiltelefon geraubt. Nun wurde ein Verdächtiger ausgeforscht: Der 19-jähriger Iraker, der bereits amtsbekannt war, soll einer jener vier Männer sein, die am 22. September des Vorjahres um 3.15 Uhr früh auf der Wegscheider Straße den Linzer, der am Heimweg von einer Disco war, mit Faustschlägen traktiert hatten – selbst als das Opfer mit Kopfverletzungen bereits am Boden lag.