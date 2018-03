Rabiate Mutter bedroht Hotelmitarbeiter mit Messer

Vor den Augen ihres sechsjährigen Sohnes hat eine Frau am Montagnachmittag im Wiener Bezirk Hernals einen Hotelmitarbeiter mit einem Messer bedroht. Gegen 16 Uhr wollte sie in das Hotel in der Kulmgasse eindringen, weil dort ihr Ex-Lebensgefährte arbeitet. Doch der andere Mitarbeiter stellte sich ihr in den Weg. Laut Polizeisprecher Harald Sörös nahmen Beamte die Frau trotz heftiger Gegenwehr vor dem Gästehaus fest.