Schnee: Mehrere Unfälle auf rutschigen Straßen

Weil sie in einer Linkskurve auf der schneeglatten Fahrbahn der Drautalstraße bei Greifenburg die Kontrolle über ihren Pkw verlor, schlitterte eine 20-jährige Studentin Dienstagfrüh auf die Gegenfahrbahn. Ein zu diesem Zeitpunkt entgegenkommender Zivildiener (20) aus Spittal hatte keine Chance mehr, mit seinem Wagen auszuweichen. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß. „Beide Lenker hatten Glück im Unglück, und kamen mit leichten Verletzungen davon. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden“, so ein Polizist.