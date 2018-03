Frances McDormands Oscar wurde gestohlen

Der 47-Jährige sei kurz vor Mitternacht beim Verlassen der Party gestoppt worden, sagte eine Sprecherin der Polizei in Los Angeles. In seinen Händen: die Statue McDormands, die für ihre Rolle in der Tragikomödie „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ als beste Hauptdarstellerin geehrt wurde. Einer Reporterin der „New York Times“ zufolge hatte sich der Mann die Trophäe geschnappt, als McDormand gerade im Gespräch war. Der Oscar sei nach dem Vorfall „entdeckt und zurückgegeben“ worden, sagte die Polizeisprecherin.