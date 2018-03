„Homo-Treff“ sorgt für Wirbel in Freindorf

In Ansfelden – genauer gesagt in Freindorf – gehen derzeit die Wogen hoch! Dort suchte nämlich ein Unternehmer aus Kirchberg ob der Donau um eine Betriebserlaubnis für ein Café für 30 Personen an. Welches sich nach genauerer Recherche nun als ein spezieller „Männerclub“ mit Privatkabinen und mehr entpuppte . . .