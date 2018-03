10.000 Betroffene: AUA streicht 140 von 570 Flügen

Das Bordpersonal - es geht dabei um rund 3900 Mitarbeiter - hält das Angebot der Geschäftsleitung in den Kollektivvertragsverhandlungen für viel zu niedrig. Das Unternehmen bietet eine Inflationsabgeltung von 2,1 Prozent und eine Einmalzahlung in Höhe von 1,4 Prozent. Die vorgelegten Angebote der Austrian seien unannehmbar und „der Geduldsfaden der Belegschaft sollte nicht weiter strapaziert werden“, so Johannes Schwarcz, Vorsitzender des Fachbereichs Luftfahrt in der Gewerkschaft vida, am Montag laut einer Aussendung. Angesichts dessen, dass es seit 2012 so gut wie keine Erhöhungen gegeben habe, sei das „schlicht und einfach ein Witz“.