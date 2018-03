Ukraine: Die nächste Spur in der Affäre Gusenbauer

Mykola Asarow wird per internationalem Haftbefehl weltweit gesucht – der frühere Ministerpräsident der Ukraine steht in Verdacht, Milliardenwerte unterschlagen zu haben. Sein Sohn, Oleksiy (47), hatte in Wien bekannte Geschäftsfreunde und für seine Firma eine interessante Adresse: Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer war Aufsichtsratvorsitzender in Asarows „Sustainable Ukraine GmbH“, die Anschrift war ident mit Gusenbauers „Projektentwicklung & Beteiligung GmbH“.