Hat FBI-Sonderermittler eine Spur zu Gusenbauer?

Diese nun bekannt gewordenen Details schlagen in den USA und europaweit Wellen: So titeltete die bekannte US-Tageszeitung „Politico“ am Samstagmorgen in ihrer Online-Ausgabe mit „Former Austrian Chancellor appears to have lobbied as part of manafort scheme“, und „Der Spiegel“ schreibt: „Trumps Ex-Wahlkampfmanager soll heimlich europäische Politiker bezahlt haben.“