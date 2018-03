Jagd auf Stiwoll-Mörder kostete 3 Millionen Euro

„Niemand weiß, ob er zurückkehrt“

So gesehen hören sich die drei Millionen, oder 30.000 Euro am Tag (das Kopfgeld beträgt 5000 Euro), die bis zur Einstellung der „SOKO Friedrich“ Ende Jänner in die Hand genommen wurden, preiswert an. „Wir haben in hohem Maße in das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung investiert. Es ist unsere Pflicht gewesen, dass wir der Verunsicherung entgegensteuern. Nach dem Fund seines Pkw wusste und weiß nach wie vor niemand, was passiert ist oder ob er vielleicht zurückkehrt“, erklärt Generalmajor Manfred Komericky, stellvertretender Polizeidirektor der Steiermark.