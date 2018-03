Unbelehrbarer Raser geht Polizei erneut ins Netz

Es waren waghalsige und gefährliche Manöver, die der 27-Jährige am Montagabend mit seinem PS-starken Audi bei seiner Flucht vor der Polizei an den Tag gelegt hatte. Mit bis zu 191 km/h war der Verdächtige einer Polizeistreife davongerast, später auf den Kaisermühlendamm abgefahren und dort in der 30er-Zone mit Tempo 130 weitergebraust. Sogar die Beleuchtung seines Autos hatte der Flüchtende ausgeschaltet, um seine uniformierten Verfolger zu verwirren und abzuschütteln – Erfolg hatte er damit aber nicht.