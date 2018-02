Wien: Wilde Verfolgungsjagd mit bis zu 191 km/h!

Es waren Szenen, die man eigentlich nur aus Actionfilmen kennt. Mit weit überhöhter Geschwindigkeit raste der Autofahrer zunächst auf der A23 in Fahrtrichtung Süden, zog deshalb die Aufmerksamkeit der Polizeibeamten auf sich. Die Uniformierten nahmen umgehend mit ihrem Dienstfahrzeug, das mit einer Videoanlage zur Geschwindigkeitsmessung ausgestattet ist, die Verfolgung auf und mussten hierbei ordentlich aufs Gas treten. Mit Spitzengeschwindigkeiten von mehr als 190 km/h in der Tempo-80-Zone versuchte der Autofahrer seinen Verfolgern zu entkommen. Doch die Polizisten ließen sich nicht so einfach abschütteln – auch nicht, als der Lenker beim Knoten Kaisermühlen sein Fahrzeug auf die A22 in Richtung Stockerau lenkte und auf den Kaisermühlendamm abbog.