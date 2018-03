„Linzer Hessenpark muss alkoholfrei werden!“

„Linz muss Klagenfurt werden“ – so pathetisch kommentierte Vizebürgermeister Detlef Wimmer gestern die Geschehnisse in Kärnten. Dort hat man sich seitens der Politik für ein Alkoholverbot an zwei Szene-Hotspots – dem Lendhafen und dem Heiligengeistplatz – für eine Testphase von April bis Oktober entschieden. Damit will man den dauernden Belästigungen durch alkoholisierte Personen entgegentreten. In Salzburg wurde zuletzt unter SPÖ-Führung das Alkoholverbot sogar bereits ausgedehnt.