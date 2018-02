USA: Pro Jahr 1,3 Mio. Schusswaffen aus Österreich

Mitte Februar hat ein jugendlicher Amokläufer an einer Highschool in Florida 17 Menschen erschossen und Dutzende weitere verletzt. Der Vorfall war der bereits 19. mit Schusswaffen an einer US-Schule im heurigen Jahr. Immer wieder kommen bei solchen Taten auch Produkte aus Österreich zum Einsatz, denn die Erzeugnisse von Firmen wie etwa Glock sind ein echter Exportschlager.