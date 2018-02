Premier Fico zeigt medienwirksam das Kopfgeld

In der slowakischen Öffentlichkeit herrschte auch am Dienstag tiefe Bestürzung. Noch am Vorabend hatten Menschen in mehreren Städten, wie auch im benachbarten Tschechien, spontan Kerzen für Kuciak und seine Verlobte angezündet. Ein von Journalistenkollegen angekündigter Trauermarsch in Bratislava wurde auf Freitag dieser Woche vorverlegt, zahlreiche Erinnerungsveranstaltungen sollen in allen Landesecken stattfinden.