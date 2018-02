Vergewaltigung in Krisenstelle: Haftstrafe

„Er nutzt Gewalt, wenn er nicht bekommt, was er will“, sagte Opfer-Anwalt Michael Hofer und zeichnete damit ein treffendes Bild des Angeklagten (18). Im November 2016 zwang der Afghane gewaltsam einen Burschen (13), ihn mit dem Mund zu befriedigen. Das Opfer leidet deswegen an Schlafstörungen und Kopfschmerzen. Ort des Geschehens war eine Krisenstelle für Jugendliche in Salzburg, ein Platz „für Kinder aus verzweifelten Verhältnissen“, so Verfahrenshelfer Robert Pirker. Sein Mandat habe „nicht viel Schönes erlebt. Das rechtfertige aber nicht die Straftaten.“ Und Pirker betonte im Schlussplädoyer: „Er weiß, dass es nicht richtig war. Es tut ihm leid.“