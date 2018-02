Wie halten Sie Ihr Zuhause kostengünstig warm?

Die sibirische Kältewelle hat ganz Österreich fest im Griff und auch die kommenden Tage soll es keine merkliche Besserung der "Eiszeit" geben. Während in Kasachstan sogar Tiere einfrieren und hierzulande Tierschützer kältefrei für unsere Fiaker-Pferde fordern, treibt die Kälte den Energieverbrauch in den Haushalten nach oben. Wir suchen die heißesten Tipps unserer krone.at-Leser gegen die Kälte in den eigenen vier Wänden!