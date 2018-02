Sibirien-Kälte drückt die Bilanz für Februar

Gaiseder: In unserer Notschlafstelle in der Anastasius-Grün-Straße gibt es 59 Betten. Wir hätten außerdem die Möglichkeit, noch 15 Notbetten aufzustellen. Doch wir sind derzeit nicht voll ausgelastet. In Linz braucht wirklich niemand zu frieren, der das nicht möchte.