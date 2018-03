Nach Kälteschock kommt Temperatursprung um 28 Grad

In der Nacht auf Mittwoch hätte der nächste Temperaturrekord fallen sollen. Nachdem in der Nacht auf Dienstag minus 31,9 Grad am Tiroler Brunnenkogel gemessen worden waren, wurde erwartet, dass es in der Nacht darauf noch kälter wird. Stattdessen wurden aber "nur" minus 30,6 Grad gemessen - also kein neuer Kälterekord ...