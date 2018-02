Amoklauf mit 3 Toten: Die Hintergründe der Bluttat

Der 51-jährige Angreifer galt jedenfalls, wie die "Krone" von Nachbarn erfuhr, als "blitzgescheit", fiel jedoch nach dem Verlust seiner Arbeitsstelle offenbar in ein tiefes Loch und zog sich immer weiter zurück, galt zuletzt als Eigenbrötler und Einzelgänger. Zweimal befand sich Gerhard S. in der Vergangenheit auch in psychiatrischer Behandlung in Graz, war danach jedoch jedes Mal entlassen worden, nahm Medikamente.