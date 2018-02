Drei Tote bei Amoklauf mit Küchenbeil

Amoklauf in der Südoststeiermark: In der kleinen Ortschaft Dollrath ist es am Samstag zu einer Bluttat im engsten Familienkreis gekommen. Nach Informationen der "Krone" kamen dabei drei Menschen ums Leben. "Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit befindet sich der Täter unter den Todesopfern", hieß es seitens der Polizei. Bei dem Angreifer, der mit einem Küchenbeil auf seine Familie losgegangen war, soll es sich um den 51-jährigen Gerhard S. handeln, der sich in der Vergangenheit bereits mehrmals in psychiatrischer Behandlung befand. Hintergrund der Tat dürfte ein Streit ums Erbe gewesen sein.