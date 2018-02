Aus Angst vor Dieben rüsten Oberösterreicher auf

Ein Video eines Einbrechers bei DJ The Wave in Marchtrenk, Trickbetrüger wurden in einer Hundeboutique in Linz gefilmt, in Alkoven wurden Sessel-Diebe bei einem Imbissstand durch private Aufnahmen überführt. Die Oberösterreicher rüsten technisch auf, die Weitergabe der Daten kann aber problematisch werden.