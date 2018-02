„Solidarität mehr als nur Flüchtlingsaufnahme“

Bundeskanzler Sebastian Kurz hat sich zurückhaltend zum Vorschlag seiner deutschen Amtskollegin Angela Merkel geäußert, die Verteilung von EU-Geldern mit der Aufnahme von Flüchtlingen zu verknüpfen. Bedingungen für EU-Hilfen könne er "grundsätzlich nachvollziehen", sagte Kurz am Freitag beim EU-Sondergipfel in Brüssel. "Ich würde nur bitten, da nicht nur ständig auf Flüchtlinge zu fokussieren. Denn Solidarität ist weit mehr als nur die Aufnahme von Flüchtlingen." In der Migrationspolitik müsse es "unser Ziel sein, die Menschen an der Außengrenze zu stoppen und nicht ständig die Verteilung zu diskutieren", so der ÖVP-Politiker.