Merkel: EU-Gelder an Flüchtlingsaufnahme knüpfen

In der Europäischen Union gehören die Finanzen und die Flüchtlingspolitik zu den heikelsten Streitthemen. Vor dem EU-Gipfel schlägt die deutsche Kanzlerin Angela Merkel nun zwischen beiden eine Brücke - und dürfte einige Aufregung auslösen. Sie will nämlich die Verteilung von Geldern in der EU an neue Bedingungen knüpfen. Berücksichtigt werden soll das Engagement bei der Aufnahme von Flüchtlingen ebenso wie die Einhaltung europäischer Werte, sagte die CDU-Chefin am Donnerstag im Bundestag mit Blick auf den EU-Sondergipfel am Freitag in Brüssel.