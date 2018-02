Strache poltert gegen ORF: „Dirty Campaigning“

"Über 15 Prozent wäre gigantischer Erfolg"

Was das angestrebte Wahlziel angeht, so sagte Strache in seiner rund 45-minütigen Rede: "Ein Ergebnis über 15 Prozent wäre ein gigantischer Erfolg." Beim Wahlkampfauftakt Anfang Jänner hatte der Bundespartchef davon gesprochen, dass eine Verdoppelung des Ergebnisses aus dem Jahr 2013 drinnen sei, "vielleicht sogar mehr". Bei der Landtagswahl im Jahr 2013 hatte die Tiroler FPÖ nur 9,3 Prozent eingefahren und war damit klar hinter der SPÖ (13,8 Prozent) gelegen. "Je stärker die FPÖ wird, umso eher werden die ÖVP und Landeshauptmann Günther Platter nicht mit den Grünen oder den Roten packeln", meinte Strache nun in Richtung der jubelnden Sympathisanten. Er rief alle "Bürgerlichen in Tirol" dazu auf, diesmal die FPÖ zu wählen.