Komplize des Wiener IS-Terroristen vor Gericht

Dem 22-Jährigen aus Neuss im deutschen Nordrhein-Westfalen wird unter anderem die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat vorgeworfen. So soll er den im Jänner 2017 in Wien verhafteten mutmaßlichen Bombenbauer Lorenz K. bei dessen Anschlagsplänen - etwa auf die US-Militärbasis in Ramstein - unterstützt haben. Auch soll er ihm 2016 Unterschlupf gewährt haben: Damals sollen die zwei in einem Park in Neuss sogar eine Bombe zu Testzwecken gezündet haben!