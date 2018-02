„Vier-Finger-Bankräuber“ noch immer flüchtig

Gegen 10 Uhr vormittags hat ein etwa 50 Jahre alter Mann eine Angestellte (39) der Sparda-Bank mit einem Messer bedroht und Geld gefordert, anschließend war er mit der Beute zu Fuß in Richtung Süden geflüchtet.

Der Verdächtige trug eine Sturmhaube und sprach oberösterreichischen Dialekt. Er ist etwa 170 cm groß, trug Jeans, eine schwarze Jacke und Turnschuhe. Die Beute verstaute er in einem schwarzen Rucksack mit violetten Seitenstreifen. Dem Räuber soll übrigens ein Finger an der linken Hand fehlen.



Eine Alarmfahndung nach dem Flüchtigen wurde eingerichtet. Die Bankangestellte blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock.