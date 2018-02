Zwei Lawinenabgänge: Fünf Verschüttete in Tirol

Fünf Wintersportler sind am Mittwoch bei zwei Lawinenabgängen in Tirol verschüttet worden. Eines des Opfer, ein 64 Jahre alter Tiroler, wurde komplett unter den Schneemassen begraben und nach der Bergung mit schweren Verletzungen in die Innsbrucker Klinik geflogen. Die anderen vier blieben unverletzt.