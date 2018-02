Menschen mit Behinderung: Gesetz auf der Kippe

"Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist nicht nachvollziehbar", sagte die zuständige Volksanwältin Gertrude Brinek am Montag. "Die Finanzierung wurde vor einem Jahr zugesichert. Ich gehe davon aus, dass das gesetzeskonform umgesetzt wird", so Brinek. Das Erwachsenenschutzgesetz "war das größte gesellschaftspolitische Projekt der vergangenen Legislaturperiode im Justizbereich" und müsse wie geplant am 1. Juli in Kraft treten. "Auf eine andere Variante will ich mich gar nicht einlassen", sagte Brinek.