Rauchen: „Den politischen Druck weiter erhöhen“

Illegale Mehrarbeit von Ärzten ist "massive Arbeitsverdichtung"

Ein weiteres Thema, über das derzeit viel diskutiert wird, ist die Arbeitszeit von Medizinern. Neun von zehn Ärzten in Wien arbeiten länger als gesetzlich erlaubt und können die Mehrarbeit nicht einmal aufschreiben. "In Wirklichkeit haben wir eine massive Arbeitsverdichtung", so Szekeres. Durch Zuzug und die höhere Lebenserwartung werde der Arbeitsaufwand auch größer. "Wir haben einen Bedarf an mehr Ärztinnen und Ärzten in den Spitälern", schlussfolgert der Präsident.