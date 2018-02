Studentin bei Busfahrt in Laderaum eingesperrt

Eine Busfahrt in Kärnten wurde für eine 21-jährige Studentin am Dienstag zum Albtraum: Die Grazerin wollte mit dem Intercity-Bus von Klagenfurt in die Steiermark fahren. Kurz vor der Abfahrt war sie in dem Laderaum gestiegen, um ihren Koffer zu verstauen. Das hatte der Buschauffeur jedoch nicht bemerkt und die Ladetüre versperrt. Die Studentin war daher bis zum Zwischenstopp in Wolfsberg im Laderaum eingeschlossen.