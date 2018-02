Hoffnung für Gmundnerberghaus

Nach „Krone“-Bericht naht Rettung

Nun gibt es zumindest Hoffnung, dass der Betrieb in der Küche schon bald wieder ohne Unterbrechungen läuft. „Nach dem ,Krone‘-Bericht haben sich einige Interessenten für Jobs im Service und in der Küche gemeldet“, so Kaltenbrunner. Nun werden wieder Vorstellungsgespräche geführt, Ziel sei, so bald wie möglich einen neuen Koch einzustellen.