Auch Salzburg ist gegen den blauen Dunst

Am Donnerstag wurde das „Don’t Smoke“-Begehren für mehr Nichtraucherschutz in der Gastronomie und gegen die Pläne der schwarz-blauen Regierung eingeläutet. „Seitdem strömen die Salzburger nur so herein. Viel mehr unterstützen das Raucher- als das Frauenvolksbegehren“, erzählt Amtsleiter Johannes Greifeneder, dass immer wieder Probleme mit dem Computersystem auftauchen. „Es gibt nur einen Datenfluss aus Wien mit der Unterstützungserklärung. Alles geht viel zu schleppend. In der Früh kam es sogar zu einem Totalausfall“, bestätigt eine Magistratsmitarbeiterin. Bis zu drei Minuten pro Kandidat dauert der Prozess zum Ausfüllen.