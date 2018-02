Waren Aniston und Theroux gar nicht verheiratet?

Aniston und Theroux gar nicht verheiratet?

Doch jetzt stellt das stets gut informierte Promi-Portal "TMZ" die Möglichkeit in den Raum, dass Aniston und Theroux in Wahrheit gar nie Ehefrau und Ehemann waren, weil es die Ehe in Wahrheit nie gegeben habe. Aber wie kann das sein? Immerhin gaben die Schauspieler sich 2015 offiziell in Bel Air das Jawort. Recherchen der US-Website wollen nun aber ergeben haben, dass es im Los Angeles County kein entsprechendes Heiratsdokument gebe - und das in den letzten sieben Jahren.