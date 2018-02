„Als Selbstständiger bist du der Verlierer“

So richtig schwere Verbrecher sind hier nicht. Die Schieflage, die hier ein bisschen herrscht, ist, dass in Puch-Urstein, die richtig schweren Jungs sind und dort alles sehr schön und neu ist, also ein moderner Strafvollzug. Und wir hier sitzen bei offenem Fenster, in meiner Zelle hat es 12 Grad.