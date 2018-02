NEOS-Chef besucht Wut-Wirt im Knast

„Es geht uns vor allem um die Verhältnismäßigkeit“, polterte Schellhorn nach seinem kurzen Treffen mit Knast-Frischling Purkhart in einem Facebook-Video. Nur an drei Tagen in der Woche darf der Gastronom und Veranstalter, der unter anderem die Silent-Disco und den Movida Beach im Volksgarten ausgerichtet hat, überhaupt Besucher empfangen – die restliche Zeit sitzt er in einer kleinen Einzelzelle. Freiwillig wohlgemerkt, weil Purkhart sich weigert, eine vom Gericht aufgebrummte Geldstrafe von von 13.400 Euro gänzlich zu bezahlen.