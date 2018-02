Gehen Sie zu weit, Herr Vizekanzler?

Heinz-Christian Strache - nach 27 Jahren in der Regierung:

Geboren am 12. Juni 1969 in Wien. Mit 15 Lehre als Zahntechniker, mit 21 geht er in die Politik. Erst wird er FPÖ-Bezirksparteiobmann in Wien-Landstraße, dann Wiener Landesparteiobmann. Als Jörg Haider 2005 das BZÖ gründet, wird er FPÖ-Bundesparteiobmann. Bei den Nationalratswahlen 2017 wird die FPÖ mit 26 Prozent knapp hinter der SPÖ (26,9 Prozent) drittstärkste Kraft. Er wird Vizekanzler in der türkis-blauen Koalition. Privat ist Strache seit 2016 mit Philippa verheiratet, er hat zwei Kinder aus seiner ersten Ehe.