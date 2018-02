Erneut Attacken gegen den ORF von FPÖ-Chef Strache

Anlass für die Kritik am ORF war die Wahlkampfreportage des ORF-Tirol, in der die Reaktion von FPÖ-Kandidat Markus Abwerzger auf antisemitische Aussagen eines Passanten zunächst weggeschnitten und erst in einem späteren ZiB-Beitrag gesendet worden war. Offenbar "dürfen einige Redakteure ihre politischen Vorlieben ungeniert ausleben", wetterte er, was das Publikum mit lautem Gegröle bejahte.