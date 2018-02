„The Evil Within 2“ in Egoperspektive spielbar

Ab sofort können Gamer dem Albtraum von "The Evil Within 2" näher kommen als ihnen vielleicht lieb ist: Wem die schreckliche Welt des STEM und ihre entsetzlichen Kreaturen noch nicht furchterregend genug waren, kann das gesamte Spiel dank des neuesten Gratis-Updates nun auf PS4, Xbox One und PC in der Egoperspektive spielen.