88 betrunkene Narren in Tirol am Steuer erwischt

Faschingssamstag: 36 Alko-Lenker gefasst

Allein in der Nacht des Faschingssamstags fuhren 36 Betrunkene in ein Planquadrat der Polizei. Den beeinträchtigten Lenkern wurde die Weiterfahrt untersagt, außerdem wurden sie bei der jeweils zuständigen Behörde angezeigt. Für 44 Fahrer nahm die Kontrolle ein abruptes Ende: Ihnen wurde noch an Ort und Stelle der Schein abgenommen.