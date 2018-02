Trickdiebin wollte 3000 Euro für Gewinnspiel

Allerdings bot sie gleich darauf an, bei der Seniorin ausnahmsweise Milde walten zu lassen: Sie könne in etwa einer Stunde bei der Pensionistin zu Hause sein, wenn diese ihr dann 300 Euro in bar aushändigen könne, könne sie die Angelegenheit als erledigt betrachten. Auf diese dreiste Falle ging die 81-Jährige zum Glück nicht ein, legte auf und ging stattdessen zur Polizei.