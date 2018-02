Vizekanzler sauer: „Sofort eine Reform des ORF!“

"Diese ganze Serie an Vorfällen zeigt doch eine Methodik", zählt der FPÖ-Chef im Telefonat während seines Staatsbesuchs in Serbien nochmals die jüngsten Aufreger auf: Verkehrsminister Norbert Hofer wurde trotz seiner Teilnahme bei einer wichtigen Transit-Konferenz in Tirol im ORF-Bericht totgeschwiegen, dann folgte der "Tirol heute"-Beitrag über den FPÖ-Landeschef Markus Abwerzger, bei dem dessen Protest gegen einen antisemitischen Sager eines Passsanten weggeschnitten worden war – und jetzt vergab der ORF-Generaldirektor ein "Herzerl" für ein Twitter-Posting, in dem Abwerzger und Strache direkt über Nazi-Kriegsverbrechern gezeigt und mit einem zweideutigen Text in die Nähe dieser NS-Mörder gestellt werden.