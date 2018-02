Ferlachs Handballer wollen Westwien überraschen

Eigentlich ein schlechter Scherz des Verbandes. Der setzte drei der Viertelfinalspiele ausgerechnet am Faschingsdienstag an. Dennoch will Ferlach heute gegen Westwien einen Grund zum Lachen haben. Wie? Indem man eine stabilere Deckung als Samstag zum Auftakt der Quali-Runde gegen HSG Graz (29:31) spielt, mit mehr Feuer rangeht! Vor allem von den blassen Legionären Gams und Pales – aber auch vom lethargischen Coach Vajdl. Denn im Alleingang werden es Pomorisac (im Schnitt 7 Tore pro Spiel!) und Mujanovic nicht schaffen. . .