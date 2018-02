Helene sagt auch restliche Konzerte in Berlin ab

Der größte Albtraum aller Sänger ist für Helene Fischer wahr geworden: Die Power-Blondine laboriert an einem Infekt, der ihr die Stimme raubt. Konsequenz? Der „Atemlos“-Star musste alle Konzerte in Deutschland absagen. "Trotz intensiver medizinischer Betreuung hat sich Helenes Gesundheitszustand entgegen aller Erwartungen nicht verbessert", hieß es am Samstag auf ihrer Facebookseite.