Gelbe und (teure) rote Karten für Schulschwänzer

"Das neue Modell, das zusammen mit Pädagogen ausgearbeitet worden ist, erinnert an das Fußball-System mit gelben und roten Karten", sagt Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) über die neue Gesetzesvorlage, die am Montag in die Begutachtung geht. Der bisherige "5-Stufen-Plan" gegen das Schulschwänzen wurde 2012 beschlossen, hatte aber massive Mängel: Bei der großen Zahl von Schulschwänzern – 500 bis 1000 Kinder pro Jahr allein in Wien – sei der Aufwand mit Vorwarnungen und Psychologen-Gesprächen zu groß gewesen, um damit Erfolge erzielen zu können.