„Ordinär beschimpft zu werden, ist ganz normal“

Auch in der Neuen Mittelschule in der Deublergasse im Wien-Floridsdorf krache es immer wieder zwischen Schülern und Lehrern, weiß Direktor Christian Klar. Es sei an der Tagesordnung „ordinärst beschimpft zu werden und als Lehrer oder Lehrerin respektlos behandelt zu werden“, sagt er in der am Donnerstagabend ausgestrahlten ORF-Sendung „Wien heute“. Das sei zwar kein neues Problem, doch es werde immer schlimmer.