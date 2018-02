Räuber nach 2 Überfällen auf Tankstellen gefasst

Am 28. September des Vorjahres hatte der in Lengau wohnende Deutsche in der Jet-Tankstelle in Straßwalchen (Sbg.) zwei Angestellte mit einem 20 Zentimeter langen Messer bedroht und ausgeraubt. Am 21. Oktober raubte er wieder mit Messer und maskiert mit einem Tuch eine Shell-Tankstelle in Lochen aus, bedrohte dort eine 28-jährige Angestellte. Seine Gesamtbeute bei beiden Coups: 2500 Euro.