Demo gegen Berufsschulschließung in Braunau

Starker Rückgang an Schülerzahlen

An den vier Standorten sind die Schülerzahlen besonders stark gesunken. Außerdem sind bestimmte Branchen fast „ausgestorben“. So waren mit Stichtag 1. Oktober in Steyr nur ein Lehrling für den Textilhandel und einer für die Elektronikberatung vermerkt. Seit 2008 hat sich dort die Schülerzahl an der Berufsschule 2 um rund 40% reduziert. Nur noch 368 Lehrlinge drücken die Schulbank. Vor neun Jahren waren es 582. Auch in Wels sind nur noch 542 Jugendliche an der Schule. Der Höchststand war 2008 mit 757. In Gmunden wurden mit 1. Oktober 529 Schüler unterrichtet, in Braunau 440.