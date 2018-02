Keine Waffenlieferungen über Ramstein nach Syrien

Bericht: Private Sicherheitsfirmen kauften Waffen in Osteuropa und am Balkan

Nach dem Bericht, der auf Recherchen mit den Journalistennetzwerken OCCRP und BIRN basierte, sollen private Dienstleister des US-Militärs seit 2013 in Osteuropa und auf dem Balkan Waffen und Munition russischer Bauart gekauft haben, um damit verschiedene Rebellengruppen in Syrien zu unterstützen. Einer der Umschlagplätze sei Ramstein gewesen.