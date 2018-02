Puigdemont plant separatistische „Doppelregierung“

Laut dem Plan will sich Puigdemont bereits am 18. Februar im belgischen Exil an die Spitze eines "Rats der Republik" wählen lassen. Er hofft, danach am 21. oder 22. Februar in Abwesenheit im katalanischen Parlament in Barcelona als Ministerpräsident mit der Mehrheit separatistischer Parteien wiedergewählt zu werden. Diesen Plan hat allerdings das spanische Verfassungsgericht bereits im Jänner vereitelt. Es urteilte, dass die Wahl des Regionalpräsidenten die physische Anwesenheit des Kandidaten im Parlament erfordere.